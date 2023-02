Amazon vuole avere il suo chatbot: avviata la partnership con Hugging Face (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Amazon Web Services ha siglato una partnership con Hugging Face, società specializzata in Intelligenza Artificiale generativa, grazie a cui integrerà tra nuove funzionalità rivolte agli sviluppatori e legate al machine learning.... Leggi su dday (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Web Services ha siglato unacon, società specializzata in Intelligenza Artificiale generativa, grazie a cui integrerà tra nuove funzionalità rivolte agli sviluppatori e legate al machine learning....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigibeltrame : Twitter, Musk continua a licenziare e vuole stravolgere il sistema ADV #digilosofia - Ro_Berta_42 : @ARMYMom0803 Mia figlia mi ha chiesto quello di Tae per il suo onomastico a maggio. Ha detto che non vuole la festa… - ShoppingAlertIT : LÜZHONG Guanti Senza Dita per Donna Uomo Guanti Mezze Dita Unisex Guanti in Maglia Guanti Invernali Elasticizzati P… - ShoppingAlertIT : LÜZHONG Guanti Mezze Dita Guanti Mezze Dita per Donna E Uomo Guanti Invernali Senza Dita in Maglia Guanti a Dita Ap… - Dubito_ErgoSum : @CatySegatori Questo del video vuole fare allarmismo. Sappiamo bene che il progetto chip umano esiste. Ma basta uno… -