Amadeus interviene a Viva Rai2!: "Programmi nuovi" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Questa mattina è andata in onda una nuova puntata di Viva Rai2! dove Rosario Fiorello, come sempre, ha riservato delle divertenti sorprese. Durante la trasmissione, infatti, si è messo in contatto con Amadeus. Quest'ultimo, colto di sorpresa, non ha potuto fare a meno di rispondere alle domande. Inoltre, ha rivelato un'importante novità sui suoi futuri progetti. Viva Rai2!, Fiorello contatta Amadeus: "Format nuovi" Rosario Fiorello e Amadeus condividono un'amicizia davvero speciale. Il loro rapporto piace molto al pubblico perché appare sincero e genuino. Questa mattina, durante la messa in onda di Viva Rai2!, il conduttore ha deciso di telefonare al direttore artistico del Festival di Sanremo 2023. Quest'ultimo, un ...

