Ama perde pezzi e consiglieri | rimangono in due nel cda | il Comune in affanno

Roma. Il consiglio di amministrazione Ama si sta sgretolando, perdendo pezzi per strada. Proprio ieri, alla fine di una riunione pomeridiana, un altro pezzo si è staccato: il consigliere Claudio Voglino ha presentare le sue dimissioni. E prima di lui, solamente pochi giorni fa, era andata via anche Luana Labonia, membro che nella divisione politica rappresentava la maggioranza. Roma, vendono nei mercatini merce presa nei cassonetti della spazzatura: scoperti 4 stranieri Il cda di Ama perde pezzi: la fuga dei consiglieri Insomma, come riportato anche da Repubblica, nel giro di pochi mesi il cda di Ama è passato da cinque consiglieri a due. Nel calcolo e nelle rendicontazioni, inoltre, va inserita anche Claudia pezzi che ha lasciato la municipalizzata di Roma nel mese di ...

