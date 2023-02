Alunno di prima media aggredito dal prof: "Strattonato e sbattuto contro il muro" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'episodio in una scuola dell'Asolano, in Veneto. Il sindaco: "Fatto gravissimo". Al lavoro il preside e l'ufficio scolastico sugli eventuali provvedimenti disciplinari Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'episodio in una scuola dell'Asolano, in Veneto. Il sindaco: "Fatto gravissimo". Al lavoro il preside e l'ufficio scolastico sugli eventuali provvedimenti disciplinari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ABosurgi : RT @Gazzettino: Prof aggredisce l'alunno di prima media scaravendolo tra il banco e il muro. Studenti impauriti, il sindaco: «Va sospeso» h… - Gazzettino : Prof aggredisce l'alunno di prima media scaravendolo tra il banco e il muro. Studenti impauriti, il sindaco: «Va so…