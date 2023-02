“Altro che Barbara D’Urso”. Flavio Briatore, il gossip è chiaro: con chi era nel posto da sogno (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Flavio Briatore, Altro che Barbara D’Urso: la storia con la signora del pomeriggio di Canale 5 è già al tramonto. Questo, almeno, sembrano dire le foto scattate dal settimanale Chi che ritraggono Briatore mentre è in vacanza ai Caraibi sul suo lussuosissimo yacht. La bomba sul rapporto tra l’ex manager di F1 e Carmelita era scoppiata pochi mesi fa. Poi, subissata dalle richieste di chiarimento, Barbara era scesa in campo. “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non Altro”. Eppure su Novella 2000 Roberto Alessi scriveva: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)che: la storia con la signora del pomeriggio di Canale 5 è già al tramonto. Questo, almeno, sembrano dire le foto scattate dal settimanale Chi che ritraggonomentre è in vacanza ai Caraibi sul suo lussuosissimo yacht. La bomba sul rapporto tra l’ex manager di F1 e Carmelita era scoppiata pochi mesi fa. Poi, subissata dalle richieste di chiarimento,era scesa in campo. “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non”. Eppure su Novella 2000 Roberto Alessi scriveva: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di ...

