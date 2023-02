Alta Capacità Na-Ba: “Scippo o scherzo? La stazione di Castelvenere si chiamerà… Solopaca” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ uno ‘Scippo’ o uno scherzo di Carnevale? La stazione progettata per la nuova linea ferroviaria dell’Alta Capacità Napoli-Bari e che verrà realizzata interamente nel territorio del comune di Castelvenere si chiamerà Solopaca, stante agli atti ufficiali progettuali”. E’ quanto torna a denunciare il Centro Studi “Aldo Moro” di Castelvenere che già nel 2021 interessò della vicenda l’allora Commissario Prefettizio di Castelvenere Fiorentino Boniello e il delegato della Regione Campania Fernando Errico. “Entrambi – ricordano gli esponenti del Centro Studi – informarono sia la Regione Campania che la direzione nazionale Rfi Spa che ‘c’era un problema in merito al nome della stazione in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ uno ‘’ o unodi Carnevale? Laprogettata per la nuova linea ferroviaria dell’Napoli-Bari e che verrà realizzata interamente nel territorio del comune disi chiamerà, stante agli atti ufficiali progettuali”. E’ quanto torna a denunciare il Centro Studi “Aldo Moro” diche già nel 2021 interessò della vicenda l’allora Commissario Prefettizio diFiorentino Boniello e il delegato della Regione Campania Fernando Errico. “Entrambi – ricordano gli esponenti del Centro Studi – informarono sia la Regione Campania che la direzione nazionale Rfi Spa che ‘c’era un problema in merito al nome dellain ...

