Almeno 9 morti e oltre 100 feriti in scontri a Nablus (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime degli scontri scoppiati oggi nella città vecchia di Nablus, nel Nord della Cisgiordania, durante un'operazione delle forze israeliane per arrestare due persone: è salito a nove il numero dei palestinesi rimasti uccisi, mentre sono 102 quelli feriti. Sei i feriti che versano in gravi condizioni, secondo quanto riferito dal ministero della Salute palestinese citato dall'agenzia Wafa. Tra le vittime ci sono due anziani, di 72 e 61 anni, e un 16enne.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2023/02/202302221350 Nove-palestinesi-morti-in-un-raid-delle-forze-israeliane-a-Nablus 20230222 video 14032460.mp4Stando alla ricostruzione fatta dai media palestinesi, le forze israeliane hanno circondato una casa dove si trovavano i due ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime degliscoppiati oggi nella città vecchia di, nel Nord della Cisgiordania, durante un'operazione delle forze israeliane per arrestare due persone: è salito a nove il numero dei palestinesi rimasti uccisi, mentre sono 102 quelli. Sei iche versano in gravi condizioni, secondo quanto riferito dal ministero della Salute palestinese citato dall'agenzia Wafa. Tra le vittime ci sono due anziani, di 72 e 61 anni, e un 16enne.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2023/02/202302221350 Nove-palestinesi--in-un-raid-delle-forze-israeliane-a-20230222 video 14032460.mp4Stando alla ricostruzione fatta dai media palestinesi, le forze israeliane hanno circondato una casa dove si trovavano i due ...

