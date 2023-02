Almeno 10 morti in raid a Nablus, Israele si prepara a rappresaglie (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un'operazione lanciata in pieno giorno dalle forze israeliane nella città vecchia di Nablus, in Cisgiordania, ha innescato violenti scontri con la popolazione che hanno causato la morte di 10 palestinesi e il ferimento di altre 102 persone. Immediata la condanna della presidenza palestinese, che ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire perchè Israele "metta fine ai suoi crimini e alla sua continua aggressione al nostro popolo", mentre Hamas ha fatto sapere che "la pazienza si sta esaurendo". Secondo un alto funzionario militare israeliano citato da Haaretz, le forze di sicurezza israeliane si stanno preparando a possibili attacchi di rappresaglia ed è possibile che l'alto numero di vittime palestinese porti a un'escalation con i militanti nella Striscia di Gaza. Il mese scorso, in un'analoga operazione condotta a Jenin sempre di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un'operazione lanciata in pieno giorno dalle forze israeliane nella città vecchia di, in Cisgiordania, ha innescato violenti scontri con la popolazione che hanno causato la morte di 10 palestinesi e il ferimento di altre 102 persone. Immediata la condanna della presidenza palestinese, che ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire perchè"metta fine ai suoi crimini e alla sua continua aggressione al nostro popolo", mentre Hamas ha fatto sapere che "la pazienza si sta esaurendo". Secondo un alto funzionario militare israeliano citato da Haaretz, le forze di sicurezza israeliane si stannondo a possibili attacchi di rappresaglia ed è possibile che l'alto numero di vittime palestinese porti a un'escalation con i militanti nella Striscia di Gaza. Il mese scorso, in un'analoga operazione condotta a Jenin sempre di ...

