Alloggi universitari. Istanze al MIUR nel 2024 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arriva il credito d'imposta per gli Alloggi universitari . Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 39 della Gazzetta ufficiale, il decreto del 29 dicembre 2022 del ministero dell'Università e delle Ricerca che disciplina il credito d'imposta per le residenze universitarie. Il bonus si basa sulle risorse del ... Leggi su investireoggi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arriva il credito d'imposta per gli. Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 39 della Gazzetta ufficiale, il decreto del 29 dicembre 2022 del ministero dell'Università e delle Ricerca che disciplina il credito d'imposta per le residenzee. Il bonus si basa sulle risorse del ...

