Alligatore uccide una 85enne a passeggio col cane

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una donna di 85 anni è morta per cercare di salvare il suodall’attacco di un. È successo nel sud est della Florida, dove questi rettili sono protetti perché considerati una specie in pericolo. La donna...

Una tragedia tremenda è avvenuta in Florida: una donna di 85 anni è morta dopo essere stata aggredita da undi oltre 3 metri e mezzo mentre era a passeggio con il suo cane. Ed è stato proprio lo smisurato amore per il suo piccolo quattro zampe a costarle la vita. Teatro della drammatica ...Salvo il cane che era con lei nel momento dell'attacco leggi anche Usa,di un metro e mezzo catturato in un parco a Brooklyn Carol, 77 anni, ha raccontato di aver chiamato i servizi di ...

Una donna è stata uccisa da un alligatore mentre portava a spasso il suo cane. La tragica vicenda è successa in Florida. La signora, che voleva difendere il suo cane, è stata ...