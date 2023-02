Allergico ai gatti chiede alla fidanzata di cedere il suo: lei prende l'animale e va via di casa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gli amanti degli animali la comprenderanno, i ' gattari ' ancora di più. Una donna di 23 anni ha deciso di lasciare il suo fidanzato e la casa in cui convivevano da qualche mese perché pare che lui le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gli amanti degli animali la comranno, i ' gattari ' ancora di più. Una donna di 23 anni ha deciso di lasciare il suo fidanzato e lain cui convivevano da qualche mese perché pare che lui le ...

