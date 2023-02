Allegri “Sfida col Nantes molto importante per la Juve” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nantes (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Per noi è una partita molto importante, ci giochiamo il passaggio del turno e non scordiamoci che la Juve negli ultimi tre anni è stata sempre eliminata agli ottavi”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del playoff di ritorno di Europa League in casa del Nantes. Si parte dall'1-1 della gara andata giocata a Torino. “Per noi sarà una serata molto importante contro una squadra che sarà spinta dal pubblico, i gol in trasferta non valgono più e quindi è una finale secca, bisogna giocarla bene tecnicamente, sapendo che c'è la possibilità che si vada ai supplementari”, spiega Allegri che sarà privo di Chiesa. “Non c'è e quindi troveremo un'altra soluzione, i ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023)(FRANCIA) (ITALPRESS) – “Per noi è una partita, ci giochiamo il passaggio del turno e non scordiamoci che lanegli ultimi tre anni è stata sempre eliminata agli ottavi”. Così il tecnico dellantus, Massimiliano, alla vigilia del playoff di ritorno di Europa League in casa del. Si parte dall'1-1 della gara andata giocata a Torino. “Per noi sarà una seratacontro una squadra che sarà spinta dal pubblico, i gol in trasferta non valgono più e quindi è una finale secca, bisogna giocarla bene tecnicamente, sapendo che c'è la possibilità che si vada ai supplementari”, spiegache sarà privo di Chiesa. “Non c'è e quindi troveremo un'altra soluzione, i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Alle 14:30 Mister Allegri e Gleison Bremer presentano la sfida contro il Nantes ??? Conferenza stampa in diretta su Juventus TV ?? - GoalItalia : Juventus a lavoro alla Continassa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Nantes ???? Buone notizie per… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Allegri “Sfida col Nantes molto importante per la Juve” -… - Italpress : Allegri “Sfida col Nantes molto importante per la Juve” - Italpress : Allegri “Sfida col Nantes molto importante per la Juve” -