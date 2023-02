Allarme siccità in Francia, registrato l’inverno più secco dal 1959 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo un mese senza precipitazioni significative, la Francia ha lanciato l’Allarme siccità. I prefetti locali si riuniranno il prossimo lunedì per valutare la situazione “territorio per territorio”, ha avvertito il ministro della Transizione ecologica Christophe Béchu. Secondo l’agenzia meteorologica nazionale Météo-France, l’anno scorso è stato l’anno più caldo mai registrato nel Paese da oltre 60 anni. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo un mese senza precipitazioni significative, laha lanciato l’. I prefetti locali si riuniranno il prossimo lunedì per valutare la situazione “territorio per territorio”, ha avvertito il ministro della Transizione ecologica Christophe Béchu. Secondo l’agenzia meteorologica nazionale Météo-France, l’anno scorso è stato l’anno più caldo mainel Paese da oltre 60 anni. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_carfagna : Visto il nuovo allarme #siccità, sarebbe interessante sapere dal governo che fine ha fatto il Cis Acqua da noi avvi… - TgrRaiPiemonte : Allarme siccità - Tg3web : Arriva da Legambiente l'ennesimo allarme sulla siccità in Italia. Sulle Alpi c'è il 53 percento di neve in meno ris… - AnsaValledAosta : Siccità: allarme Arpa Valle d'Aosta, situazione preoccupante. 'Ci sono già le premesse per essere in difficoltà que… - Rossana_Capo : Inverno durato 3 settimane scarse. E siamo già ad allarme siccità -