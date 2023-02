All’Accademia di Santa Sofia torna l’appuntamento con la grande musica classica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna prima esecuzione assoluta e un nuovo cd per l’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia insieme al virtuoso pianista Francesco Nicolosi. Sabato 25 febbraio, alle ore 19:00, presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, torna l’appuntamento con la grande musica classica, che vedrà l’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia suonare insieme al pianista, stella della musica internazionale, Francesco Nicolosi. l’appuntamento rientra nella Stagione Concertistica 2023 proposta da Accademia di Santa Sofia, in fruttuosa sinergia con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio Statale di musica “N.Sala” di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna prima esecuzione assoluta e un nuovo cd per l’Orchestra da Camera Accademia diinsieme al virtuoso pianista Francesco Nicolosi. Sabato 25 febbraio, alle ore 19:00, presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento,con la, che vedrà l’Orchestra da Camera Accademia disuonare insieme al pianista, stella dellainternazionale, Francesco Nicolosi.rientra nella Stagione Concertistica 2023 proposta da Accademia di, in fruttuosa sinergia con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio Statale di“N.Sala” di ...

