Alfonso Signorini hot | “Il sesso è l’attività migliore per ritrovare il sorriso”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il conduttore del Grande Fratello Vipsi è lasciato andare a rivelazioni piuttosto hot sul suo profilo Instagram parlando del sul suo rapporto con ile cos’è che lo eccita di più in un uomo. A parlarne è stato lui stesso rispondendo ad alcune domande dei suoi fan cheha interpellato chiedendo loro di fargli compagnia nelle ore che precedono la sua consueta diretta su Canale 5.non ha mai fatto mistero delle sue preferenze sessuali pur rimanendo molto discreto per quanto riguarda la sua sfera sentimentale e facendo sempre molta attenzione nel “proteggere” la privacy del proprio partner. Ora, per la prima volta, parla di cosa lo attrae in un uomo e cosa, nel segreto del talamo, rende il rapporto più interessante. Cosa l’attrae di più ...