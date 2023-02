Alessio o Paky: solo uno di loro al Serale? Parla Alessandra Celentano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Alessio Cavaliere o Pasquale Brunetti (noto ai più semplicemente come Paky), chi accederà al Serale di Amici? Il pensiero che possa passare a quella fase solo uno di loro due è stato alimentato da Alessandra Celentano che proprio nel daytime di oggi li ha paragonati e valutati. Questo perché “il Serale deve essere al meglio”. “Ti sono umanamente vicino per quanto mi hai raccontato” – ha dichiarato Alessandra Celentano a Paky riferendosi alla morte di sua mamma – “Ma quando si lavora i problemi, che più o meno abbiamo tutti, dobbiamo metterli da parte. Siamo a un passo dal Serale e io devo pensare al meglio per il Serale che deve essere al meglio. Un discorso che faccio ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Cavaliere o Pasquale Brunetti (noto ai più semplicemente come), chi accederà aldi Amici? Il pensiero che possa passare a quella faseuno didue è stato alimentato dache proprio nel daytime di oggi li ha paragonati e valutati. Questo perché “ildeve essere al meglio”. “Ti sono umanamente vicino per quanto mi hai raccontato” – ha dichiaratoriferendosi alla morte di sua mamma – “Ma quando si lavora i problemi, che più o meno abbiamo tutti, dobbiamo metterli da parte. Siamo a un passo dale io devo pensare al meglio per ilche deve essere al meglio. Un discorso che faccio ...

