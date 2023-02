(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La battaglia della magistrata di Palermo contro il collega Giuseppe Creazzo, all’epoca capo dell’ufficio di Firenze, che la aggredì sessualmente in albergo durante un convegno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Alessia Sinatra, la pm vittima di molestie e poi beffata dal Csm: “Il procuratore ci provò e ora censurano me” [di… - mlgelm : RT @Enrico__Costa: Pazzesco. Incredibile. Il CSM condanna alla 'censura' la Pm Alessia Sinatra, 'colpevole' di essersi lamentata con l'allo… - Riccardo_Tim : RT @Enrico__Costa: Pazzesco. Incredibile. Il CSM condanna alla 'censura' la Pm Alessia Sinatra, 'colpevole' di essersi lamentata con l'allo… - aurelio_adorno : RT @Enrico__Costa: Pazzesco. Incredibile. Il CSM condanna alla 'censura' la Pm Alessia Sinatra, 'colpevole' di essersi lamentata con l'allo… - Ettore79597694 : RT @janavel7: Questa cosa ha dell'incredibile. 'Dal Csm “censura” per Alessia Sinatra, la pm che si lamentava del collega “porco” che l’ave… -

Lei si chiamaed è una pm palermitana che, a questo punto si può dire, ha la "colpa" di essere molto attraente. Ieri la sezione disciplinare del Csm, l'ha colpita con la sanzione ...... Saman Abbas, slitta al 23 febbraio l'udienza in Pakistan per l'estradizione del padre • Il Csm ha condannato alla pena della censura la pm di Palermo. Ha dato del 'porco' e ...

Alessia Sinatra, la pm vittima di molestie e poi beffata dal Csm: “Il procuratore ci provò e ora censurano me” la Repubblica

Dal Csm “censura” per Alessia Sinatra, la pm che si lamentava con Palamara del collega “porco” che l’aveva mo… la Repubblica

Definì "porco" l'ex procuratore di Firenze che l'avrebbe molestata: censura per il pm Alessia Sinatra PalermoToday

Sms a Palamara, il Csm censura la pm che accusò Creazzo di molestie Il Fatto Quotidiano

Molestata e sanzionata: l'assurda storia della pm censurata dal Csm L'HuffPost

Punita la Sinatra perché in una chat privata chiese di ostacolare la nomina di Creazzo Guai a parlar male del proprio molestatore, la si potrebbe pagar cara. E se si è una donna con la toga indosso, f ...Negli sms al giudice Luca Palamara (ex presidente dell'Anm e all'epoca leader dell'Unicost), Alessia Sinatra, si augurava che l'allora procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo (la mano lunga) in corsa ...