Alejandro Garnacho ‘vicino’ ad assicurarsi un contratto a lungo termine tra gli interessi del Real Madrid (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Alejandro Garnacho è vicino a porre fine alle speculazioni sul suo futuro Man Utd firmando un nuovo contratto quinquennale, secondo un rapporto. Il 18enne ha esordito nel Man Utd contro il Chelsea lo scorso aprile. È stato davvero impressionante in questa stagione con Erik ten Hag che gli ha offerto molte opportunità in prima squadra. Garnacho ha giocato 25 partite in tutte le competizioni nel 2021-22 e Memorabilmente ha segnato un vincitore all’ultimo respiro per i Red Devils in trasferta contro il Fulham a novembre. L’adolescente argentino è sotto contratto fino al 2024 – anche se il club ha la possibilità di prolungare il contratto di un altro anno – ma guadagna solo 7.000 sterline a settimana. Che sfortuna. Il Man Utd è ansioso di concordare ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione:è vicino a porre fine alle speculazioni sul suo futuro Man Utd firmando un nuovoquinquennale, secondo un rapporto. Il 18enne ha esordito nel Man Utd contro il Chelsea lo scorso aprile. È stato davvero impressionante in questa stagione con Erik ten Hag che gli ha offerto molte opportunità in prima squadra.ha giocato 25 partite in tutte le competizioni nel 2021-22 e Memorabilmente ha segnato un vincitore all’ultimo respiro per i Red Devils in trasferta contro il Fulham a novembre. L’adolescente argentino è sottofino al 2024 – anche se il club ha la possibilità di prolungare ildi un altro anno – ma guadagna solo 7.000 sterline a settimana. Che sfortuna. Il Man Utd è ansioso di concordare ...

