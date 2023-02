Alciato: «Inter-Porto? Serve serenità! Dzeko e Lukaku, esempi in rifinitura» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Alciato si è espresso prima di Inter-Porto parlando di equilibrio e serenità, due elementi che serviranno ai nerazzurri per superare l’ostacolo in Champions League. Lukaku e Dzeko lo hanno dimostrato ieri ad Appiano Gentile DUE PRECETTI ? Alessandro Alciato, inviato Prime Video, ha presentato Inter-Porto individuando due elementi che i nerazzurri dovranno avere: «Acerbi anche a parole ha spiegato il momento dell’Inter attuale e complessivo. Si era partito con qualche dubbio, ma poi le certezze sono diventate sempre più solide. Ha parlato di equilibrio e servirà tanto ai nerazzurri. Ma io aggiungo anche serenità per quello visto in allenamento. Dzeko e Lukaku in ballottaggio fino all’ultimo, ma durante ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)si è espresso prima diparlando di equilibrio e serenità, due elementi che serviranno ai nerazzurri per superare l’ostacolo in Champions League.lo hanno dimostrato ieri ad Appiano Gentile DUE PRECETTI ? Alessandro, inviato Prime Video, ha presentatoindividuando due elementi che i nerazzurri dovranno avere: «Acerbi anche a parole ha spiegato il momento dell’attuale e complessivo. Si era partito con qualche dubbio, ma poi le certezze sono diventate sempre più solide. Ha parlato di equilibrio e servirà tanto ai nerazzurri. Ma io aggiungo anche serenità per quello visto in allenamento.in ballottaggio fino all’ultimo, ma durante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Alciato: «Inter-Porto? Serve serenità! Dzeko e Lukaku, esempi in rifinitura» - - dino_andreani : @Danielegiuglio @cacaolilin1 @mvcalcio In uno dei derby di CL Alciato disse che Materazzi (in panchina all'Inter) d… -