Al via le domande per i contributi all'apicoltura in Valle d'Aosta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali della Valle d'Aosta comunica che, fino a mercoledì 15 marzo prossimo, è possibile presentare domanda per accedere ai contributi previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 55, per azioni volte a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Possono beneficiare delle agevolazioni: apicoltori: imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli o associati, anche per il tramite delle forme associate di cui alla lettera b); forme associate: organizzazioni di produttori del settore apistico, associazioni di apicoltori e le loro unioni, federazioni, cooperative e consorzi di tutela del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati; organismi specializzati nella ricerca nel settore ...

