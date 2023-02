Aggressione davanti al liceo di Firenze | il consiglio regionale approva una mozione di condanna Lega e Fdi non votano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildella Toscana si aggiunge alle voci istituzionali che negli ultimi giorni hanno espresso la loro solidarietà nei confronti degli studenti del Collettivo Sum aggreditialMichelangiolo, a. Ma l’zione non è stata all’unanimità: nell’assemblea di Palazzo Panciatichi lasi è astenuta, mentre Fratelli d’Italia non ha partecipato al voto. Per le violenzealla scuola sono indagati dalla Procura – dopo un’informativa della Digos – sei attivisti della formazione di destra ed estrema destra Azione Studentesca. La decisione del Carroccio e di Fdi di non sostenere il testo in discussione ha suscitato le proteste del centrosinistra. “Chiedevamo di prendere distanza dalle aggressioni – commenta il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Squadristi, ora basta: tremila in corteo a Firenze dopo l’aggressione davanti al liceo - ItaliaViva : Venerdì sarà il primo anniversario dell'aggressione russa all'Ucraina. Aderiamo alla fiaccolata promossa da… - ciropellegrino : #Firenze, 6 identificati da Digos per aggressione davanti scuola, 3 maggiorenni e 3 minorenni, estranei alla scuol… - davidfavara1 : RT @Azione_it: Venerdì sarà il primo anniversario dell'aggressione russa all'Ucraina. Aderiamo alla fiaccolata promossa da @Radicali e dall… - giuliocolecchia : RT @Azione_it: Venerdì sarà il primo anniversario dell'aggressione russa all'Ucraina. Aderiamo alla fiaccolata promossa da @Radicali e dall… -

...tra il 2002 ed il 2007) tirano calci e pugni a due esponenti dei collettivi di sinistraal ... Eppure, come ricostruito dalla Digos, pare non si sia trattata di un', ma di una rissa ...In verità l'Ucraina, prima ancora dell'russa, non si segnalava per particolari aperture ... La Farnesina (e qualche ministro) su Kiev Giorgia Meloni non può rimanere silentea quanto ...

Aggressione davanti al liceo di Firenze, la Procura indaga per violenza privata aggravata Il Fatto Quotidiano

Firenze, aggressione davanti al Michelangiolo: martedì manifestazione studentesca 055firenze

Aggressione davanti al liceo di Firenze, Pd e M5s: “Responsabili legati a Fratelli d’Italia Il Fatto Quotidiano

Aggressione davanti alla scuola: s'indaga su un altro episodio simile FirenzeToday

Aggressione a Firenze, presidio degli studenti davanti al liceo: “La città è antifascista” Il Fatto Quotidiano

“Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede qualunque – ha scritto la preside del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, ...La dirigente scolastica nella lettera scrive: "Abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo, condannando sempre la violenza e la prepotenza" ...