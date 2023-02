Aggressione a Firenze | “non è la prima volta che gruppi studenteschi di fazioni politiche si scontrano Ma ora c’è stata la premeditazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Il governo di destra di Giorgia Meloni legittima azioni come quelle successe davanti alla nostra scuola, invece di condannarle. Eppure l’antifascismo non dovrebbe dividere la politica, dovrebbe essere un principio che appartiene a tutti”. Niccolò, studente del liceo Michelangiolo die direttore del giornale dell’istituto, sta per entrare nell’antica sede di Via della Colonna. Gli studenti, riuniti in consiglio, discuteranno di ciò che è successo il 18 febbraio scorso: l’ad alcuni giovani del collettivo Sum del liceo Michelangiolo per cui sono stati identificati sei aderenti alla formazione di destra ed estrema destra Azione Studentesca. Dopo la manifestazione antifascista che il 21 febbraio ha portato in strada duemila persone, è tempo di decidere se la scuola sporgerà denuncia o meno. “Non è la...