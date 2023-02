Aggredito per una presunta relazione extraconiugale: tre provvedimenti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAggredito e malmenato dopo essere stato prelevato con la forza lungo la pubblica via. E ancora: vittima dell’incendio della propria auto e della vettura intestata alla società presso la quale lavorava. Tutto per una presunta relazione extraconiugale che avrebbe intrattenuto con la moglie di uno degli aggressori. Oggi la svolta, con il personale della sezione di polizia giudiziaria-aliquota polizia di stato della Procura di Torre Annunziata (Napoli) e del commissariato di Castellammare di Stabia che ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale oplontino, nei confronti di tre soggetti (uno finito ai domiciliari, mentre gli altri due sono stati raggiunti da divieto di dimora). I tre sono accusati a vario titolo di sequestro di persona e lesioni personali aggravate, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutie malmenato dopo essere stato prelevato con la forza lungo la pubblica via. E ancora: vittima dell’incendio della propria auto e della vettura intestata alla società presso la quale lavorava. Tutto per unache avrebbe intrattenuto con la moglie di uno degli aggressori. Oggi la svolta, con il personale della sezione di polizia giudiziaria-aliquota polizia di stato della Procura di Torre Annunziata (Napoli) e del commissariato di Castellammare di Stabia che ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale oplontino, nei confronti di tre soggetti (uno finito ai domiciliari, mentre gli altri due sono stati raggiunti da divieto di dimora). I tre sono accusati a vario titolo di sequestro di persona e lesioni personali aggravate, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Meloni sul possibile invio di aerei spiega: 'Attualmente la fornitura di aerei non è sul tavolo. Dobbiamo prendere… - GiovaQuez : Berlusconi: 'Siamo sull'orlo della guerra nucleare ed io vengo criticato per volere pace'. No, vieni criticato per… - FontanaPres : Quello che è accaduto a Monza è inaccettabile. Un 22enne di nazionalità tunisina e residente a Lissone è stato arre… - il_pat : @ganjaspirito @nessuno69378233 @amicaxamica @Vycril2 @SofiaSea2021 Siccome io e Paul, a detta tua, siamo guerrafond… - LinaBuongiorno : RT @AdrianaSpappa: #Bocchino: 'qui c'è un aggredito e un aggressore' ??????? Quando mai nella storia ci sono stati conflitti in cui le ragion… -