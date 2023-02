Affari Tuoi torna nell’access di Rai 1 al posto di Soliti Ignoti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Amadeus - Affari Tuoi (foto US Rai) La Rai ha deciso di tornare a giocare con i pacchi, rinnovando in toto l’access di Rai 1, che già dal 27 febbraio vedrà la striscia informativa Cinque Minuti di Bruno Vespa in onda subito dopo il Tg1 delle 20. Dal 16 aprile, infatti, torna Affari Tuoi tutte le sere alle 20.35 al posto di Soliti Ignoti. A vent’anni di distanza dalla primissima edizione, viene dunque riproposto il game basato unicamente sulla fortuna di trovare pacchi milionari. Il programma andrà in onda ogni sera, come è accaduto fino al 2017 con Flavio Insinna, prima di essere mandato in soffitta e riproposto qualche anno dopo in versioni rinnovate di poche puntate al sabato sera (Viva gli ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Amadeus -(foto US Rai) La Rai ha deciso dire a giocare con i pacchi, rinnovando in toto l’access di Rai 1, che già dal 27 febbraio vedrà la striscia informativa Cinque Minuti di Bruno Vespa in onda subito dopo il Tg1 delle 20. Dal 16 aprile, infatti,tutte le sere alle 20.35 aldi. A vent’anni di distanza dalla primissima edizione, viene dunque riproil game basato unicamente sulla fortuna di trovare pacchi milionari. Il programma andrà in onda ogni sera, come è accaduto fino al 2017 con Flavio Insinna, prima di essere mandato in soffitta e riproqualche anno dopo in versioni rinnovate di poche puntate al sabato sera (Viva gli ...

