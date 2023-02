AEW | Mostrate una vignetta criptica a Dark | “QTV” sta arrivando

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La AEW si appresta a rimpinguare il proprio roster. Almeno, lamandata in onda durante l’ultima puntata dipotrebbe significare un nuovo innesto a quel di Jacksonville, anche se non arrivano conferme in merito al momento. “QTV sta”. Questo il testo che recita il brevissimo video mandato in onda dalla AEW e ripreso dai canali social della promotion di Tony Khan. Che si tratti di una nuova stable, di un nuovo wrestler o di altro non è dato sapersi, ma sicuramente scopriremo qualcosa in più nelle prossime settimane o nei prossimi giorni. #QTV coming soon #AEWpic.twitter.com/pseBKRLviE— All Elite Wrestling (@AEW) February 22, 2023