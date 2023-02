AEW Dark 21 02 2023

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nuovo appuntamento con, oggi direttamente da Orlando, Florida; Ecco i risultati della serata: Matt Sydal batte Slim J (w/Ari Daivari, Jeeves Kay & Sonny Kiss) (10:31) Julia Hart batte Devlyn Macabre (2:47) The WorkHorsemen (Anthony Henry & JD Drake) battono Jay Malachi & Oliver Sawyer (4:10) The Renegades (Charlette Renegade & Robyn Renegade) battono Lizzy Blair & Payton Blair (2:27) Preston Vance (w/Jose The Assistant) batte Blanco Loco (2:06) Tony Deppen batte Caleb Konley (4:39) The Iron Savages (Boulder & Bronson) battono Chris Sandson & Terry Kid (2:05) Jora Johl & Rohit Raju battono Bryce Cannon & Dale Springs (3:09) Emi Sakura batte Billie Starkz (9:11) Brady Booker batte Dak Draper (3:51) The Wingmen (Cezar Bononi, Peter Avalon & Ryan Nemeth) battono Jarett Diaz, Jay Marte ...

