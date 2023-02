Addio Napoli a fine stagione | l’agente rivela | “Partirà dopo lo Scudetto!”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilè una macchina perfetta, fino a questo momento della, fatta eccezione dei match contro Inter e Liverpool, gli azzurri hanno sempre portato a casa un risultato importante. Uno dei segreti degli azzurri è senza dubbio il gruppo,le numerose cessioni importanti in estate Koulibaly, Insigne e Mertens su tutti, la squadra ha trovato un nuovo equilibrio. Giocatori come Di Lorenzo, Mario Rui e Zielinski, che sono alda più tempo, sono diventati i nuovi leader dello spogliatoio responsabilizzando tutti e facendo sentire ogni singolo giocatore della squadra importante., Champions League “È il primo regista del”, le parole del procuratore In particolare, ai microfoni di Radio Marte, durante il programma Marte Sort Live, è intervenuto ...