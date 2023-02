Addio alla signora Banfi, morta la moglie del popolare comico Lino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lutto in casa Banfi. L’inseparabile moglie di Lino Banfi, Lucia Sagrasta, è morta dopo una lunga malattia, a pochi giorni dal loro 61mo anniversario di matrimonio. La signora Lucia, da tempo malata di Alzheimer (come avevano raccontato negli ultimi anni gli stessi familiari), era nata nel 1938. E il primo marzo del 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, aveva sposato Lino Banfi, la cui carriera era agli albori. Da allora, Lucia, dalla quale Lino ha avuto i due figli Walter Rosanna, lo ha accompagnato con discrezione durante tutta la lunghissima avventura professionale tra cinema e tv. L’annuncio della morte è stato dato sui social dalla figlia Rosanna, che accanto ad una foto della mamma Lucia giovane ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lutto in casa. L’inseparabiledi, Lucia Sagrasta, èdopo una lunga malattia, a pochi giorni dal loro 61mo anniversario di matrimonio. LaLucia, da tempo malata di Alzheimer (come avevano raccontato negli ultimi anni gli stessi familiari), era nata nel 1938. E il primo marzo del 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, aveva sposato, la cui carriera era agli albori. Da allora, Lucia, dqualeha avuto i due figli Walter Rosanna, lo ha accompagnato con discrezione durante tutta la lunghissima avventura professionale tra cinema e tv. L’annuncio della morte è stato dato sui social dfiglia Rosanna, che accanto ad una foto della mamma Lucia giovane ...

