Addio ad Amici: Raimondo Todaro In Crisi! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Raimondo Todaro potrebbe abbandonare Amici. Voci sempre più insistenti infatti, parlano di un suo Addio al programma di Maria De Filippi, al termine di questa edizione. Per quale motivo? Pare che dietro a tutto, ci sia una nuova crisi con la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista proprio del programma. Sarà davvero così? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda! Raimondo Todaro dice Addio ad Amici? Raimondo Todaro starebbe pensando di lasciare Amici. Le voci su un suo possibile abbandono si sono fatte sempre più insistenti da qualche settimana a questa parte. In molti hanno notato che il coach di latino americano appare un po’ cupo e pensieroso. Lo hanno notato i telespettatori che seguono ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 22 febbraio 2023)potrebbe abbandonare. Voci sempre più insistenti infatti, parlano di un suoal programma di Maria De Filippi, al termine di questa edizione. Per quale motivo? Pare che dietro a tutto, ci sia una nuova crisi con la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista proprio del programma. Sarà davvero così? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda!diceadstarebbe pensando di lasciare. Le voci su un suo possibile abbandono si sono fatte sempre più insistenti da qualche settimana a questa parte. In molti hanno notato che il coach di latino americano appare un po’ cupo e pensieroso. Lo hanno notato i telespettatori che seguono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... norlinna81 : “Addio, carissimi amici.” #???? jUe4 - Titty48286633 : Lino il dolore immenso ma lei sarà sempre lì con te nei tuoi ricordi nei sogni in una foto nei sogni ti cercherà e… - MondoTV241 : Amici 22, Raimondo Todaro vicino all'addio, ecco cosa sappiamo #raimondotodaro #amici - DonnaGlamour : Raimondo Todaro verso l’addio ad Amici: “Crisi nera con la moglie” - kikinouri : @laperlaneranera Voi non eravate amici del cuore di Hitler ??? Non perdo altro tempo con uno come te. Fate schifo o… -