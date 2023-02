Addio a Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: era malata da tempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ morta la moglie e madre dei due attori Lino Banfi e Rosanna. Lucia Zagaria infatti soffriva da tempo di Alzheimer. A darne l’annuncio è stata proprio la figlia, tramite un post su Instagram: una foto in bianco e nero di sua madre da giovane, intenta a mangiare un gelato durante una gioranta estiva: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, ad accompagnare il post. Da parte del padre Lino Banfi, marito della donna, ancora nessun commento. Lucia Zagaria era da tempo malata di alzheimer. Ne aveva parlato anche sua figlia Rosanna durante una puntata di Verissimo, a cui era stata ospite: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ morta lae madre dei due attorie Rosanna.infatti soffriva dadi Alzheimer. A darne l’annuncio è stata proprio la figlia, tramite un post su Instagram: una foto in bianco e nero di sua madre da giovane, intenta a mangiare un gelato durante una gioranta estiva: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, ad accompagnare il post. Da parte del padre, marito della donna, ancora nessun commento.era dadi alzheimer. Ne aveva parlato anche sua figlia Rosanna durante una puntata di Verissimo, a cui era stata ospite: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca ...

