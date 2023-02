Addio a Lucia Zagaria: la moglie di Lino Banfi è morta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Arriva dalla figlia Rosanna la notizia che nessun fan avrebbe mai voluto sapere: è morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi. La figlia d’arte ha pubblicato sui social una foto della madre da giovane in bianco e nero, sorridente mentre tiene in mano un gelato. Lucia Lagrasta L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Arriva dalla figlia Rosanna la notizia che nessun fan avrebbe mai voluto sapere: èdi. La figlia d’arte ha pubblicato sui social una foto della madre da giovane in bianco e nero, sorridente mentre tiene in mano un gelato.Lagrasta L'articolo proviene da Inews24.it.

