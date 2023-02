Ad Ascoli fischia Cosso | il Benevento spera nel “non c’è due senza tre”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlha iniziato a preparare la trasferta di, in programma domenica pomeriggio. Al Del Duca, i giallorossi troveranno ad arbitrare la sfida Francescodi Reggio Calabria. Il fischietto calabrese, in questa stagione, è stato solo assistente al var di Luigi Nasca di Bari in occasione della vittoria di misura contro il Cittadella (1-0). Sul “campo” manca dallo scorso anno, anche in quel caso contro i veneti di Gorini: vittoria al “Ciro Vigorito” per 4-1 dell’allora formazione di Fabio Caserta. Sarà appena la terza gara delchedirigerà, l’altra riguarda il match di Coppa Italia contro la Spal sempre della stagione 2021/22 (vittoria per 2 a 1 dopo i tempi supplementari). Gli assistenti saranno Fabiano Preti di Mantova e Sergio Ranghetti di ...