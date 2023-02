Acqua, in Italia non è trasparente: “Arrivano 3,9 miliardi di fondi, ma le aziende idriche non si proteggono da corruzione e frodi” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Acqua Italiana non è molto trasparente. Molte aziende del servizio idrico non pubblicano sui propri siti le informazioni relative ad appalti e forniture, né quelle su consulenti e collaboratori. Se poi si vanno a vedere le azioni specifiche per prevenire il malaffare, in molti casi le aziende non rendono disponibile il loro piano anticorruzione, nè una piattaforma efficace per raccogliere le segnalazioni dei whistleblower, né per garantire l’accesso civico a dati e documenti da parte dei cittadini. Sono alcuni dei risultati illustrati nel report “Acqua”, il primo monitoraggio nazionale sulla trasparenza e l’integrità aziendale del settore idrico Italiano. Lo ha realizzato React, una start up con sede a Padova che si occupa di analisi di fenomeni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’na non è molto. Moltedel servizio idrico non pubblicano sui propri siti le informazioni relative ad appalti e forniture, né quelle su consulenti e collaboratori. Se poi si vanno a vedere le azioni specifiche per prevenire il malaffare, in molti casi lenon rendono disponibile il loro piano anti, nè una piattaforma efficace per raccogliere le segnalazioni dei whistleblower, né per garantire l’accesso civico a dati e documenti da parte dei cittadini. Sono alcuni dei risultati illustrati nel report “”, il primo monitoraggio nazionale sulla trasparenza e l’integrità aziendale del settore idricono. Lo ha realizzato React, una start up con sede a Padova che si occupa di analisi di fenomeni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrPaoloMezzana : In #Italia è #siccità. I dati di #Legambiente parlano chiaro: la #neve è diminuita del 53% sull'arco alpino, mentre… - Greenpeace_ITA : Oltre un terzo di tutta l’acqua usata dal settore agricolo oggi è destinata agli #allevamenti intensivi. Ridurre il… - Tg3web : La siccità nel nord Italia. Il lago di Garda si scopre senz'acqua e così l'isola di San Biagio diventa raggiungibil… - dgx2018 : RT @LBasemi: ???????? Dopo i terremoti in Turchia e Siria, c'è stato un abbassamento del livello dell'acqua nel Mar Mediterraneo registrato sul… - fattoquotidiano : Acqua, in Italia non è trasparente: “Arrivano 3,9 miliardi di fondi, ma le aziende idriche non si proteggono da cor… -