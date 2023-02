Acerbi: «Spero di giocare il più possibile! Dzeko o Lukaku? Chi sta meglio» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Acerbi dovrebbe essere titolare stasera in Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League. Nell’anteprima del match su Amazon Prime Video, il difensore si è anche soffermato sul ballottaggio fra Dzeko e Lukaku (vedi formazione). FELICE PER IL MOMENTO – Francesco Acerbi è contento di aver superato le critiche che avevano accompagnato il suo arrivo all’Inter: «Quando non hai uno squilibrio mentale, nel senso che queste cose qua potevano segnarti, credi in te stesso e credi di essere in buona fede essendo un giocatore importante e vai per la tua strada con equilibrio dopo il resto viene da sé. Sono sempre stato un ragazzo coi piedi per terra, grazie a Dio adesso sto giocando e Spero di giocare il più possibile. Sono contento di essere qua». QUALI SCELTE? – Acerbi ha ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)dovrebbe essere titolare stasera in Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League. Nell’anteprima del match su Amazon Prime Video, il difensore si è anche soffermato sul ballottaggio fra(vedi formazione). FELICE PER IL MOMENTO – Francescoè contento di aver superato le critiche che avevano accompagnato il suo arrivo all’Inter: «Quando non hai uno squilibrio mentale, nel senso che queste cose qua potevano segnarti, credi in te stesso e credi di essere in buona fede essendo un giocatore importante e vai per la tua strada con equilibrio dopo il resto viene da sé. Sono sempre stato un ragazzo coi piedi per terra, grazie a Dio adesso sto giocando ediil più possibile. Sono contento di essere qua». QUALI SCELTE? –ha ...

