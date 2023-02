Acerbi: «Due le partite più emozionanti all’Inter! In campo sfido i più forti» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Acerbi ha parlato nel Matchday Programme dedicato a Inter-Porto (clicca QUI per intervista integrale). In questo piccolo estratto, il difensore nerazzurro ha ricordato le due più belle partite fino ad ora all’Inter. Poi una considerazione sulla sua indole in campo TRE FATTORI ? Acerbi racconta tre virtù della sua vita professionale: «Nella mia carriera sono stati fondamentali la determinazione, la perseveranza, l’umiltà. Quando sono in campo mi sento nel posto giusto e sia in allenamento che in partita mi piace sfidare giocatori forti, mi carica». RICORDI ? Poi Acerbi ha anche ricordato le partite più emozionanti con l’Inter: «Se penso ora alle partite che più mi hanno emozionato penso alle partite ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha parlato nel Matchday Programme dedicato a Inter-Porto (clicca QUI per intervista integrale). In questo piccolo estratto, il difensore nerazzurro ha ricordato le due più bellefino ad ora all’Inter. Poi una considerazione sulla sua indole inTRE FATTORI ?racconta tre virtù della sua vita professionale: «Nella mia carriera sono stati fondamentali la determinazione, la perseveranza, l’umiltà. Quando sono inmi sento nel posto giusto e sia in allenamento che in partita mi piace sfidare giocatori, mi carica». RICORDI ? Poiha anche ricordato lepiùcon l’Inter: «Se penso ora alleche più mi hanno emozionato penso alle...

