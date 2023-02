Accordo Capitaneria di Porto-Campus BioMedico per le cure al personale della Guardia Costiera

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma – Nelle scorse ore, presso la sede del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di, l’Amministratore Delegato e Direttore generaleFondazione Policlinico UniversitarioBio-Medico, Ing. Paolo Sormani, e il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone, hanno siglato una convenzione per l’erogazione di prestazioni sanitarie a favore delmilitare del Corpo in servizio attivo, come pure dei loro familiari. La convenzione,durata di 12 mesi, si propone – altresì – lo scopo di abbinare l’attività clinico-assistenzialeFondazione Policlinico Universitario ...