Abusi su minore, chiesti otto anni di carcere per un ex sacerdote del Casertano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiotto anni e quattro mesi di carcere sono stati chiesti dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per don Gianfranco Roncone, ex parroco di Presenzano, comune dell’Alto-Casertano, accusato del reato di violenza sessuale su un minore, all’epoca dei fatti 17enne. A don Roncone era contestato di aver abusato anche di un altro minore, ma per questo episodio la Procura ha invece chiesto l’assoluzione per non aver raggiunto la prova. Entrambi i ragazzi sono di origine albanese. Il processo si sta svolgendo nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere davanti al collegio della prima sezione presieduto da Giovanni Caparco; si tornerà in aula l’otto marzo per le discussioni dei difensori di don Roncone, gli avvocati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutie quattro mesi disono statidalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per don Gianfranco Roncone, ex parroco di Presenzano, comune dell’Alto-, accusato del reato di violenza sessuale su un, all’epoca dei fatti 17enne. A don Roncone era contestato di aver abusato anche di un altro, ma per questo episodio la Procura ha invece chiesto l’assoluzione per non aver raggiunto la prova. Entrambi i ragazzi sono di origine albanese. Il processo si sta svolgendo nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere davanti al collegio della prima sezione presieduto da GiovCaparco; si tornerà in aula l’marzo per le discussioni dei difensori di don Roncone, gli avvocati ...

