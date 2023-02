Abraham giocherà con una maschera alla Osimhen (Di mercoledì 22 febbraio 2023) alla vigilia del match da dentro o fuori con il Salisburgo valido per i playoff di Europa League Josè Mourinho torna a sorridere dato che Dybala e Abraham sono tornati a disposizione. L’attaccante inglese, reduce da un intervento di sutura alla palpebra inferiore sinistra, dopo aver ottenuto il via libera dei medici è potuto scendere in campo grazie ad una speciale maschera in carbonio, molto simile a quella che indossa Osimhen, progettata per proteggere l’occhio del calciatore anche con una lente trasparente che gli consentirà comunque la completa visione del campo. La Joya invece, dopo quattro giorni passati a lavorare individualmente, sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il sovraccarico al flessore che lo ha costretto a saltare la sfida con il Verona. LIVE da #Trigoria Ecco la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023)vigilia del match da dentro o fuori con il Salisburgo valido per i playoff di Europa League Josè Mourinho torna a sorridere dato che Dybala esono tornati a disposizione. L’attaccante inglese, reduce da un intervento di suturapalpebra inferiore sinistra, dopo aver ottenuto il via libera dei medici è potuto scendere in campo grazie ad una specialein carbonio, molto simile a quella che indossa, progettata per proteggere l’occhio del calciatore anche con una lente trasparente che gli consentirà comunque la completa visione del campo. La Joya invece, dopo quattro giorni passati a lavorare individualmente, sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il sovraccarico al flessore che lo ha costretto a saltare la sfida con il Verona. LIVE da #Trigoria Ecco la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Abraham giocherà con una maschera alla #Osimhen L’attaccante inglese, dopo aver ottenuto il via libera dei medici… - asroma_notizie_ : Abraham si è presentato in allenamento con la maschera. Forse domani giocherà. #dajeroma #dajerimadaje… - Andrea_DiCarlo : RT @ilRomanistaweb: ?????????????? Sfida europea in maschera per #Abraham. In tempi record è stata realizzata una mascherina ad hoc per il numero… - ilRomanistaweb : ?????????????? Sfida europea in maschera per #Abraham. In tempi record è stata realizzata una mascherina ad hoc per il nu… - infoitsport : Roma, Abraham giocherà con una maschera: le ultime -