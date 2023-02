A un anno dall'invasione russa in Ucraina, il monito di Francesco: "Per la pace non si è fatto il possibile" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mentre Putin e Biden duellano sul come continuare la guerra in Ucraina, papa Francesco denuncia l'insufficiente impegno mostrato finora dai governanti del mondo per porre fine al conflitto e avviare ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mentre Putin e Biden duellano sul come continuare la guerra in, papadenuncia l'insufficiente impegno mostrato finora dai governanti del mondo per porre fine al conflitto e avviare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioBallini : Questo post è del #23febbraio 2022. Dopodomani sarà un anno dall'inizio della guerra. - Avvenire_Nei : #Guerra in #Ucraina La #Cei: il #10marzo una #Messa per la #pace A un anno dall’invasione russa dell'Ucraina, i ves… - GiovaQuez : Secondo stime Unicef ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, 438 bambini sono stati uccisi e 854 feriti. Ci… - MolteniLino : RT @emmevilla: ???????? UE-Russia 1-0. A un anno dall'invasione, il ricatto del gas russo non funziona più. Negli ultimi due mesi, le entrate r… - Unikore_Enna : Venerdì 24 febbraio 2023 si svolgerà il Seminario “UCRAINA, a un anno dall’invasione russa”.… -