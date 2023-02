A Siracusa si alza il sipario sulla nuova stagione del Velo Racing Team Palazzago

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Siildel. All’ Hotel Città della Notte di Melilli, in provincia di, è stata presentata laformazione Under 23/elite che esordirà sulle strade di Toscana sabato 25 febbraio con la Firenze-Empoli. Nel corso della serata, diretta da Gaetano Pecoraro, sono state presentate le nuove divise targate St.Rich con in evidenza i colori giallorossi, simbolo di Bergamo e simbolo anche della Sicilia, in questa sorta di gemellaggio nato con questo nuovo progetto. Nel mezzo c’è tutta l’Italia, con atleti provenienti da diverse regioni della nostra nazione: dal Trentino, al Veneto, all’Emilia Romagna alla Toscana, Campania, Puglia e Calabria, ...