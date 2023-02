A Napoli interventi di potatura ed abbattimento alberi secchi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDall’inizio del mese di febbraio, su indicazione del Servizio Verde della Città, le squadre di operatori della Napoli Servizi stanno eseguendo interventi di potatura e di abbattimento di alberature secche presenti in molte strade cittadine. Nel dettaglio, le strade interessate sono: Via Pietro Castellino, Via Petrarca, Piazza degli Artisti, Via Rocco Jemma, Via Mario Fiore, per un totale di oltre 200 alberature potate. In Piazza Cavour e nella zona di Miano sono stati, inoltre, abbattuti diversi alberi secchi. Nell’Ecoquartiere di Ponticelli è stata, poi, eseguita un’attività di bonifica del fondo da spine, rovi e sterpaglie. Sono stati, inoltre, effettuati ulteriori interventi di potatura, in aggiunta a quelli eseguiti da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDall’inizio del mese di febbraio, su indicazione del Servizio Verde della Città, le squadre di operatori dellaServizi stanno eseguendodie didi alberature secche presenti in molte strade cittadine. Nel dettaglio, le strade interessate sono: Via Pietro Castellino, Via Petrarca, Piazza degli Artisti, Via Rocco Jemma, Via Mario Fiore, per un totale di oltre 200 alberature potate. In Piazza Cavour e nella zona di Miano sono stati, inoltre, abbattuti diversi. Nell’Ecoquartiere di Ponticelli è stata, poi, eseguita un’attività di bonifica del fondo da spine, rovi e sterpaglie. Sono stati, inoltre, effettuati ulterioridi, in aggiunta a quelli eseguiti da ...

