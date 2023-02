A Exor oltre 600 milioni di dividendi da Stellantis (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che è azionista di maggioranza di Stellantis e che controlla tra le altre anche la Juventus, dovrebbe incassare oltre 600 milioni di dividendi dalla sua partecipazione nel gruppo automobilistico italo-francese guidata da John Elkann. Oggi infatti la società ha annunciato la decisione di distribuire un dividendo ordinario complessivo di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 febbraio 2023), la holding della famiglia Agnelli-Elkann che è azionista di maggioranza die che controlla tra le altre anche la Juventus, dovrebbe incassare600didalla sua partecipazione nel gruppo automobilistico italo-francese guidata da John Elkann. Oggi infatti la società ha annunciato la decisione di distribuire un dividendo ordinario complessivo di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

