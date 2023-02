A dare la notizia è il magazine francese Paris Match. Che non ha dubbi sul legame tra i due (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Monica Bellucci e Tim Burton: potrebbe essere questa la nuova coppia dello star system. L’attrice italiana, 58 anni, e il regista americano 64, stanno insieme. A dare la notizia che ha già fatto il giro del web e che sta facendo scatenare gli esperti di gossip è stato il magazine francese Paris Match. Che non ha dubbi sul legame che lega i due: sono innamorati. Leggi anche › Monica Bellucci, un compleanno da icona di bellezza senza età Monica Bellucci e Tim Burton: è amore? La conferma ufficiale da parte dei diretti interessati non c’è, almeno per il momento. Ma il magazine francese non usa il ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Monica Bellucci e Tim Burton: potrebbe essere questa la nuova coppia dello star system. L’attrice italiana, 58 anni, e il regista americano 64, stanno insieme. Alache ha già fatto il giro del web e che sta facendo scatenare gli esperti di gossip è stato il. Che non hasulche lega i due: sono innamorati. Leggi anche › Monica Bellucci, un compleanno da icona di bellezza senza età Monica Bellucci e Tim Burton: è amore? La conferma ufficiale da parte dei diretti interessati non c’è, almeno per il momento. Ma ilnon usa il ...

