A Caserta lavori nel weekend per il recupero della scuola media ‘Giannone’

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’attività diarchitettonico e miglioramento strutturale“Giannone” di. Sabato 25 febbraio e domenica 26, annuncia il Comune in una nota, “sarà montata una gru all’esterno dell’edificio per effettuare gli interventi di riqualificazionestruttura. A tal proposito, è stata emanata un’ordinanza che prevede la chiusura al traffico veicolare di corso Giannone, nel tratto compreso tra via Sant’Antonio da Padova e laGiannone, dalle ore 5 alle ore 18 di sabato 25 febbraio e di domenica 26 febbraio. Si è preferito scegliere queste due date per evitare di compiere queste attività nei giorni feriali e quindi creare particolari problemi alla circolazione veicolare”. Il ...