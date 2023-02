A braccetto... (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tra campionato e Champions League, continuando su questi ritmi una delle due competizioni può togliere energie all'altra? Si dice che vincere aiuta a vincere, senza dimenticare che nella massima competizione europa il Napoli non è mai andato oltre gli Ottavi. Pensiamo ad esempio a quelle squadre che nella loro storia hanno raggiunto il Triplete: solo il primo Barcellona di Guardiola (2008-2009) conquistò la Liga con un certo distacco sulla seconda claassificata. Nel 1999 il Manchester United vinse la Premier con un punto sull'Arsenal e nove anni dopo con due lunghezze sul Chelsea. Due punti di vantaggio anche dei blaugrana sul Real Madrid nel 2015. E quando nel 2010 la Roma contese lo scudetto all'Inter fino all'ultima giornata... Cosa pensare? Napoli è città scaramantica... Per il sottoscritto il titolo nazionaler esta una priorità, ma penso anche che se nell'annata 2011-2012 il ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tra campionato e Champions League, continuando su questi ritmi una delle due competizioni può togliere energie all'altra? Si dice che vincere aiuta a vincere, senza dimenticare che nella massima competizione europa il Napoli non è mai andato oltre gli Ottavi. Pensiamo ad esempio a quelle squadre che nella loro storia hanno raggiunto il Triplete: solo il primo Barcellona di Guardiola (2008-2009) conquistò la Liga con un certo distacco sulla seconda claassificata. Nel 1999 il Manchester United vinse la Premier con un punto sull'Arsenal e nove anni dopo con due lunghezze sul Chelsea. Due punti di vantaggio anche dei blaugrana sul Real Madrid nel 2015. E quando nel 2010 la Roma contese lo scudetto all'Inter fino all'ultima giornata... Cosa pensare? Napoli è città scaramantica... Per il sottoscritto il titolo nazionaler esta una priorità, ma penso anche che se nell'annata 2011-2012 il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RitornoLuca : La #meloni dopo aver fatto la no #ue adesso va a braccetto con #Zelensky, agli ordini di #ue e #usa. Però si batter… - sissimiky72 : @SereScandellari Alla fine,se non vanno a braccetto con quelli sociali, non servono proprio a nulla. Purtroppo tant… - IOdonna : Paris Match li ha paparazzati a braccetto, e non ha dubbi sul loro legame - Lacasespoglia : @CarlotCellamare @Quirinale Sarebbe bene farne tante, in più città, contro i #fascisti e contro la #guerra. Due sci… - FrancescaLomon7 : RT @stasi_supporter: Adesso ho capito perché stanno bene insieme come coppia… PRESUNZIONE E FALSITÀ VANNO A BRACCETTO. Le maschere cominc… -