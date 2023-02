A Benevento torna l’International Street Food (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutitorna a grande richiesta l’International Street Food, la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. La terza tappa dell’edizione 2023 è in programma a Benevento, dal 3 al 5 marzo a piazzale Risorgimento (venerdì 3 dalle 18.00 alle 24.00, sabato 4 e domenica 5 dalle 12.00 alle 24.00) con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Anva Campania. La nuova edizione scalda i motori forte del successo riscosso lo scorso anno: nel 2022 sono stati oltre quattro milioni i visitatori. Il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutia grande richiesta, la più importante manifestazione diesistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. La terza tappa dell’edizione 2023 è in programma a, dal 3 al 5 marzo a piazzale Risorgimento (venerdì 3 dalle 18.00 alle 24.00, sabato 4 e domenica 5 dalle 12.00 alle 24.00) con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Anva Campania. La nuova edizione scalda i motori forte del successo riscosso lo scorso anno: nel 2022 sono stati oltre quattro milioni i visitatori. Il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro ...

