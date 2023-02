9-1-1 stagione 6, la recensione: quando è troppo è troppo, anche per i pompieri di Los Angeles (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una sesta stagione che riprende le fortunate caratteristiche delle precedenti per il procedurale di Ryan Murphy 9-1-1, ma che però esagera un po' con le disgrazie capitate ai suoi protagonisti. Dal 22 febbraio ogni settimana su Disney+ Star. Ci saranno tutte le caratteristiche che hanno fatto la fortuna del franchise televisivo nella recensione di 9-1-1 stagione 6, dal 22 febbraio ogni settimana su Disney+ Star. Sei anni fa Ryan Murphy e soci hanno portato sulla tv generalista l'esagerazione nelle missioni al limite del surreale della squadra dei vigili del fuoco e dei poliziotti di Los Angeles, insieme agli operatori del numero d'emergenza, il 9-1-1, e non sembra che vogliano lasciarle andare tanto presto. Ma nei nuovi episodi sembrano aver fatto il passo più lungo della gamba, pur acquisendo alcuni elementi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una sestache riprende le fortunate caratteristiche delle precedenti per il procedurale di Ryan Murphy 9-1-1, ma che però esagera un po' con le disgrazie capitate ai suoi protagonisti. Dal 22 febbraio ogni settimana su Disney+ Star. Ci saranno tutte le caratteristiche che hanno fatto la fortuna del franchise televisivo nelladi 9-1-16, dal 22 febbraio ogni settimana su Disney+ Star. Sei anni fa Ryan Murphy e soci hanno portato sulla tv generalista l'esagerazione nelle missioni al limite del surreale della squadra dei vigili del fuoco e dei poliziotti di Los, insieme agli operatori del numero d'emergenza, il 9-1-1, e non sembra che vogliano lasciarle andare tanto presto. Ma nei nuovi episodi sembrano aver fatto il passo più lungo della gamba, pur acquisendo alcuni elementi ...

