44° Fiera in Campo: torna la rassegna europea dedicata al riso (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo tre anni di stop dovuto alla pandemia, da venerdì 24 a domenica 26 febbraio apriranno i battenti dell'edizione 44 di Fiera in Campo, la più importante rassegna europea dedicata al riso, organizzata dai giovani di Confagricoltura Vercelli, a Caresanablot. Al centro della kermesse i problemi della siccità le sfide per i produttori risicoli e l'innovazione. Il presidente dell'Ente Risi, Paolo Carrà, aprirà i lavori facendo il punto sulle criticità del comparto risicolo, dalla siccità alle importazioni massicce da Cambogia e Myanmar (Birmania), al convegno "riso italiano tra siccità e importazioni". A seguire, la tavola rotonda con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, ...

