27enne ucciso a Pesaro, ore contate fuga presunto assassino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 'Ore contate' per la fuga del 30enne ricercato per l'assassinio di Pierpaolo Panzieri, ucciso in casa lunedì sera a Pesaro con 13 coltellate. La persona sospettata per l'omicidio, che gli inquirenti ...

