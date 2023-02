27enne ucciso a Pesaro, fermato in Romania il presunto assassino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ stato fermato in Romania il 30enne sospettato di aver ucciso a Pesaro l’imprenditore edile 27enne Pierpaolo Panzieri . L’uomo, amico della vittima, è incappato in un normale controllo stradale... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ statoinil 30enne sospettato di averl’imprenditore edilePierpaolo Panzieri . L’uomo, amico della vittima, è incappato in un normale controllo stradale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' stato fermato in Romania il 30enne sospettato di aver ucciso a Pesaro l'imprenditore edile 27enne Pierpaolo Panz… - AnsaMarche : Fermato il presunto assassino del 27enne ucciso a Pesaro. L'uomo, amico della vittima, è incappato in un normale co… - AnsaMarche : 27enne ucciso a Pesaro: fermato il presunto assassino. 30enne bloccato in Romania durante un normale controllo stra… - AnsaMarche : 27enne ucciso a Pesaro, ore contate per fuga presunto assassino. 30enne amico infanzia vittima ricercato, sarebbe n… - Radio1Rai : Fermato in Romania l'uomo sospettato di aver ucciso a #Pesaro il 27enne #PierpaoloPanzieri, un giovane -amico della… -